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Естонія підписала з Житомирщиною меморандум про будівництво реабілітаційного центру у Звягелі – обладміністрація

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У Звягелі підписали меморандум про співпрацю між Житомирською областю та Естонією, який передбачає будівництво сучасного реабілітаційного центру на базі Звягельської міської багатопрофільної лікарні, повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, документ він підписав разом із міським головою Звягеля Миколою Боровцем та генеральним директором Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV) Андреа Ківі.

"Новий комплекс площею майже 2 тисячі квадратних метрів поєднає стаціонарне й амбулаторне відділення, а також Центр психічного здоров'я. Головне завдання проєкту – відновлення наших військових, ветеранів та цивільних громадян", – наголосив Бунечко.

Як наголошується, центр надаватиме фізичну, ерготерапевтичну та психологічну допомогу відповідно до найкращих міжнародних стандартів.

"Створення реабілітаційного центру у Звягелі є черговим етапом нашої довгострокової спільної роботи. Попереду нові ініціативи, розбудова інфраструктури та зміцнення регіону", – зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/zhytomyrskaODA/18341

#меморандум #реабілітаційний #житомирська #центр
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