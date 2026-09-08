ПАР спростила візовий режим для українців – Сибіга

Південно-Африканська Республіка спростила процедуру отримання 90-денної візи для громадян України, які відтепер можуть оформлювати її через нову електронну візову систему ETA, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ще одна країна спростила візовий режим з Україною – цього разу Південно-Африканська Республіка", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, раніше отримання 90-денної візи до ПАР займало близько двох місяців і вимагало двох поїздок до сусідньої Польщі. Тепер заявку можна оформити за лічені хвилини зі смартфона, після чого, за новою візовою системою ETA, людина має отримати візу протягом 24 годин.

Україна стала однією з перших країн, громадянам якої відкрили доступ до цієї системи. Перші візи вже видані.

"Дякую уряду ПАР та моїм колегам Роналду Ламолі та Леону Шрайберу за це рішення. Чекаємо на нові позитивні кроки", – зазначив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2097363204775006640?s=46