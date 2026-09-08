Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ПАР спростила візовий режим для українців – Сибіга

1 хв читати
Додати як джерело
ПАР спростила візовий режим для українців – Сибіга

Південно-Африканська Республіка спростила процедуру отримання 90-денної візи для громадян України, які відтепер можуть оформлювати її через нову електронну візову систему ETA, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ще одна країна спростила візовий режим з Україною – цього разу Південно-Африканська Республіка", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у понеділок.

За його словами, раніше отримання 90-денної візи до ПАР займало близько двох місяців і вимагало двох поїздок до сусідньої Польщі. Тепер заявку можна оформити за лічені хвилини зі смартфона, після чого, за новою візовою системою ETA, людина має отримати візу протягом 24 годин.

Україна стала однією з перших країн, громадянам якої відкрили доступ до цієї системи. Перші візи вже видані.

"Дякую уряду ПАР та моїм колегам Роналду Ламолі та Леону Шрайберу за це рішення. Чекаємо на нові позитивні кроки", – зазначив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2097363204775006640?s=46

#громадяни #пар #візи
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати