Скібіцький: РФ до кінця року планує випробувати балістичні ракети з дальністю до 800 км

Заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія до кінця 2026 року планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 км.

"За нашими оцінками, до кінця цього року росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів", – повідомив Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, повідомляє ГУР МО у Телеграм.

За його словами, Росія продовжує війну на виснаження, не відмовляючись від стратегічної мети знищення української державності, попри значні втрати.

У серпні 2026 року РФ втратила на війні 43 тис. військовослужбовців, тоді як до лав окупаційної армії було рекрутовано лише 39 тис. осіб. Водночас Генштаб РФ вважає посилення мобілізації необхідним для досягнення основних цілей війни.

"Від стратегічної мети – знищення української державності – росія не відмовляється і веде війну на виснаження попри важкі втрати…Генштаб армії рф вважає, що інтенсифікація заходів мобілізації – це єдиний спосіб досягти основних цілей: повної окупації росією українського Донбасу та забезпечення стратегічної ініціативи", – наголосив Скібіцький.

Він зазначив, що у 2026 та 2027 роках Росія має намір мобілізувати близько 600 тис. осіб, половину з яких – уже до кінця цього року.

Водночас РФ збільшує інтенсивність ракетно-дронових ударів по Україні, прагнучи спровокувати соціально-економічну кризу. Для цього Москва планує наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/9425