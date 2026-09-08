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Протягом дня РФ майже 50 разів атакувала Дніпропетровщину: двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих

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Протягом дня РФ майже 50 разів атакувала Дніпропетровщину: двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих

Унаслідок російських атак на Дніпропетровщину, яких протягом дня було майже 50, загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС України у Facebook.

"Протягом дня окупанти майже 50 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіаційними бомбами", – йдеться в повідомленні.

На Нікопольщині внаслідок ворожих атак загинули двоє чоловіків, ще шестеро людей дістали поранень. Під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки.

У Дніпрі, за інформацією відомства, внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка.

"На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську та Грушівську громади. Постраждала 54-річна жінка…На Синельниківщині ворог завдав ударів по Петропавлівській та Зайцівській громадах…Постраждала 67-річна жінка", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CR7SLMvui/?mibextid=wwXIfr

#дніпропетровська #жертви #атаки
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