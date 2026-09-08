У Миколаєві та Херсонській громаді повністю відсутнє електропостачання, причини встановлюються – влада

Електропостачання повністю відсутнє в Миколаєві та на території всієї Херсонської громади, причини знеструмлення встановлюються, повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Друзі, наразі в Миколаєві відсутнє електропостачання. Відповідні служби вже з'ясовують причину", – написав Сєнкевич у Телеграм-каналі ввечері понеділка.

Він зазначив, що в місті не курсують трамваї. Водночас на лінії працюють тролейбуси з автономним ходом до 20 км.

У Херсонській громаді також повністю відсутнє електропостачання.

"Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються", – повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації.

Джерела:

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