Бережна обговорила із співвиконавчим директором Netflix санкції проти російського контенту та підтримку України

Віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна обговорила зі співвиконавчим директором Netflix Тедом Сарандосом санкції проти російського контенту, підтримку України та перспективи співпраці у сфері кіновиробництва.

Однією з тем зустрічі стали обмеження поширення російського пропагандистського анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь". У серпні президент України запровадив санкції проти його творців, дистриб'ютора та правовласника. Україна також звернулася до міжнародних стримінгових платформ із проханням видалити українську адаптацію серіалу.

"Тед Сарандос запевнив, що українська версія є недоступною у світі для користувачів Netflix. Важливо не допустити, щоб російська пропаганда й надалі впливала на дітей у різних країнах світу", – повідомила Бережна у Facebook.

Окремо сторони обговорили потенціал України та Києва як майбутнього центру кіновиробництва у Центральній та Східній Європі. Бережна зазначила, що Україна має сильних фахівців, інфраструктуру та можливості для створення конкурентної аудіовізуальної індустрії.

"Україна має сильних фахівців, інфраструктуру та можливості для створення конкурентної аудіовізуальної індустрії. Запропонувала Netflix розглянути можливі напрями співпраці у цій сфері", – наголосила міністерка.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1A9JChGRPY/?mibextid=wwXIfr