Агресор під час атаки 3-го вересня пошкодив склад з антиретровірусними препаратами БО «100% життя»

Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -- Агресор під час ракетної атаки Бориспільській район Київської області здійсненої 3 вересня, пошкодив склад, де зберігалися антиретровірусні препарати та діагностичні товари БО «100% життя», які організація отримує як гуманітарну допомогу в межах програми уряду США, препарати вдалося врятувати.

«470 палет. Ліки й медичні товари вартістю 387 млн. гривень», - повідомила організація в фейсбуці.

БО зазначає, що «після удару почалася пожежа, системи комплексу відключилися — не працювали кондиціонування, вентиляція, холодильне та інше обладнання».

«Пожежу вдалося зупинити 4 вересня у сусідньому приміщенні — буквально за стіною від місця, де знаходилися наші запаси. Навколо було знищено майно. Наші ліки вціліли», - зазначили в «100% життя».

Організація уточняє, що разом зі своїми препаратами також були евакуйовані препарати

партнерів, зокрема, Альянсу громадського здоров’я.

«Сьогодні можемо сказати головне: ліки для людей, які живуть з ВІЛ, врятовано. 387 мільйонів гривень життєво важливих препаратів і медичних товарів вдалося вивезти та убезпечити», - уточнили в БО.

«Ми свідомо не повідомляємо, де зараз зберігаються ці запаси. Ми переглядаємо сам підхід до зберігання критично важливих медичних товарів — запаси мають бути розосереджені, маршрути доставки продубльовані, а система готова діяти навіть тоді, коли рішення потрібно приймати за години», - підкреслили в БО «100% життя».

Джерело:

https://www.facebook.com/100PercentLifeFightForLife