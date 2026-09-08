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Через атаку РФ у Сумській області загорілися локомотив і вагон приміського дизель-поїзда, постраждали 10 людей

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Через атаку РФ у Сумській області загорілися локомотив і вагон приміського дизель-поїзда, постраждали 10 людей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські безпілотники атакували приміський дизель-поїзд на Сумщині, унаслідок чого загорілися локомотив і пасажирський вагон, попередньо постраждали 10 людей, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"російські БЛА атакували приміський дизель-поїзд – попередньо постраждали 10 людей. Загорілися локомотив і пасажирський вагон. Рятувальники одночасно з гасінням пожежі транспортували травмованих до "швидкої"", – зазначається в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Офіцери-рятувальники громади спільно з представниками місцевої влади евакуювали 19 пасажирів. Людей вивозили броньованим автомобілем ДСНС та автобусом місцевого самоврядування.

У відомстві наголошують, що через російські атаки рух поїздів ускладнений, тому пасажирів доставляли до визначених місць автобусами ДСНС та місцевої влади. Загалом спільними зусиллями перевезено 60 людей.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1L4CZUJ3cb/?mibextid=wwXIfr

#сумська #потяг #постраждалі #атака
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