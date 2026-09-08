Дублюючі червону лінію метро автобуси приїжджають на зупинки на правому березі вже заповнені

Автобуси тимчасового маршруту №1-М, який дублює наземну ділянку Святошинсько-Броварської ("червоної", М1) лінії метро в Києві, приїжджають вже заповнені на станцію метро "Арсенальна", слідуючи на лівий берег від станції метро "Палац спорту".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час повітряної тривоги пасажири на "Арсенальній" вже не можуть сісти в автобуси цього маршруту. Більшість подорожніх, які вже перебувають у автобусі, прямують на лівий берег міста.

Крім того, частина автобусів цього маршруту у вівторок ввечері слідує через вулицю Хрещатик поза визначеним маршрутом. Біля станції метро "Хрещатик" автобуси також проїжджають вщент заповнені.

Автобуси ходять з проміжком приблизно 4 хвилини, проте пасажири не виходять із транспорту, а інші – не можуть у нього зайти.

Раніше КМДА повідомила, що протягом дня 9 вересня тестуватиметься робота Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінією метро по всій довжині під час "жовтого" рівня небезпеки. Натомість, робота "червоної" лінії метро, як і раніше, під час тривог здійснюється на підземній ділянці від станції метро "Арсенальна" до станції "Академмістечко", а частина від станції "Арсенальна" до "Лісова" зачинена для руху пасажирів.

Як повідомлялося, робота тимчасового автобусного маршруту №1-М "Палац Спорту – станція метро "Лісова" розпочалася в четвер, 3 вересня. Маршрут проходить вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро від станції "Лісова" до станції "Дніпро", перетинаючи Дніпро Мостом метро, далі через Набережне шосе виїжджає на вулицю Старонаводницьку та дублює на правобережній ділянці існуючий маршрут №55, проїжджаючи біля станцій "Арсенальна" підземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії, станції "Кловська" та "Палац спорту" Сирецько-Печерської лінії та неподалік станції "Площа українських героїв" Оболонсько-Теремківської лінії.

Згідно з розкладом на сайті комунального підприємства "Київпастранс", час слідування від кінцевої до кінцевої складає 59 хвилин. Випуск в ранкові та вечірні години пік становить 12 машин, які курсують з інтервалом 10 хвилин, в інший час 8-10 машин, які курсують з інтервалом 15-18 хвилин.