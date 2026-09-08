У Київській області внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, троє постраждали – ОВА

Двоє людей загинули, ще троє постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Київську область, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"На жаль, маємо двох загиблих та трьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київщину", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі в понеділок.

Як інформує очільник ОВА, поранених госпіталізували до місцевих лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

За словами Ткаченка, у Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА на території складських приміщень виникла пожежа. Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2847