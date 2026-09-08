УІНП презентував історичну базу про жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років

Український інститут національної пам'яті презентував історико-географічну програмну інфраструктуру "Жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років", яка містить понад 2700 одиниць архівних матеріалів, зокрема раніше невідомі документи з архівів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Інфраструктуру створено в межах науково-пошукового проєкту "Жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років", започаткованого УІНП, та ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо оприлюднення архівних документів з історії українсько-польських відносин 1939-1947 років.

"Наша головна мета – зберегти пам'ять про жертв і гідно їх вшанувати. Дайте історикам говорити про минуле, політики хай говорять про майбутнє", – заявив голова УІНП Олександр Алфьоров під час презентації.

За його словами, понад 2700 одиниць архівних матеріалів, доступних завдяки базі, не є відфільтрованими матеріалами без цензування та купюр. Робота з наповнення інфраструктури новими матеріалами буде продовжена. Алфьоров також закликав польських колег до верифікації фактів та даних про жертв трагічних подій.

Як зазначається, база містить документи з центральних, обласних та галузевих архівних установ України, що стосуються історії відносин українського та польського народів.

Під час заходу представник Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України передав до Галузевого державного архіву УІНП нововіднайдені документи – 15 справ у 28 томах. Вони, як зазначається, можуть пролити світло на діяльність радянських спецслужб, спрямовану на боротьбу як проти українців, так і проти поляків.

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук привітала учасників заходу від імені президента України Володимира Зеленського та заявила про готовність України до співпраці, відкриття й обміну архівами та чесного діалогу без політизації і використання пам'яті загиблих у поточній політичній боротьбі.

"Кожна жертва заслуговує на молитву і гідне вшанування – з якого б боку вона не була, польського чи українського", – сказала Верещук.

Вона також висловила сподівання, що спільна історія України та Польщі не стане "зброєю нашого спільного ворога – росії", а буде підґрунтям для розбудови міцних добросусідських відносин.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1YPdfnqWng/?mibextid=wwXIfr