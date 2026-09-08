Нападником, який розстріляв директора клініки репродуктології в Києві, виявився військовий у СЗЧ – прокуратура

Нападником, який 3 вересня у Святошинському районі Києва здійснив не менше 23 пострілів у директора приватного медичного центру, виявився військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, напад стався близько 10:00. Підозрюваний заздалегідь очікував на потерпілого неподалік медичного закладу. Коли директор припаркував автомобіль і вийшов із нього, нападник підійшов до нього та здійснив не менше 23 пострілів у голову з вогнепальної зброї, після чого втік.

"За даними слідства, військовослужбовець, який раніше самовільно залишив військову частину, скоїв замах на директора приватного медичного центру у Києві", – наголосили у відомстві в понеділок.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час невідкладних обшуків за місцями проживання військовослужбовця правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, одяг та ноутбук із матеріалами про потерпілого та його дітей.

Попередньо встановлено, що мотивом злочину могла стати смерть дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі.

Як повідомлялося, поліцейські Києва затримали чоловіка, який у Святошинському районі столиці впритул стріляв у директора клініки репродуктології. За даними правоохоронців, 71-річний потерпілий отримав численні вогнепальні поранення та у важкому стані перебуває в реанімації.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/40096