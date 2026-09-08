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У Молдові повідомили про падіння дрона після його повторної появи в повітряному просторі країни

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У Молдові повідомили про падіння дрона після його повторної появи в повітряному просторі країни

Падіння невеликого літального апарата, схожого на дрон зафіксували у Молдові після того, як цей самий об'єкт повторно увійшов у повітряний простір країни та згодом зник із радарів, повідомило Міністерство оборони Молдови у вівторок.

За інформацією Служби повітряних операцій, виявлений дрон повернувся до повітряного простору Молдови з боку Ясс (Румунія), після чого зник із радарів у районі села Кобані Глоденського району. Згодом літальний апарат знову зафіксували поблизу міста Дрокія.

О 17:14 летючий об'єкт зник у районі села Стурзовка, м.Бєльці. Після цього о 17:39 повітряний простір у зоні "Центр" було знову відкрито.

"Згодом, о 17:26, до диспетчерської "Північ" служби SNUPAU "112" надійшла інформація про те, що за межами населеного пункту Міхаїлені-Векі нібито впав невеликий літальний апарат, схожий на дрон, внаслідок падіння якого загорілася суха рослинність", – зазначили у відомстві у понеділок.

Про жертв не повідомлялося. На місце події прибули співробітники чергової групи USP Рішкани та працівники поліції.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19MpAtBxVk/?mibextid=wwXIfr

#молдова #бпла
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