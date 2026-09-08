Українські учні частіше використовують штучний інтелект для навчання, ніж їхні ровесники в країнах ОЕСР – дослідження PISA‑2025

Українські школярі активніше застосовують штучний інтелект у навчанні, ніж їхні ровесники в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), повідомила керівниця відділу аналітики Українського центру оцінювання якості освіти Ганна Бичко.

"Наше учнівство дуже активно його використовує на всіх уроках – значно більше, ніж у середньому за країнами ОЕСР. Частіше застосовує ШІ для навчання: на самих уроках, у школах, де вчителі дають завдання, пов'язані зі штучним інтелектом", – сказала Бичко під час презентації національних результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA‑2025 у вівторок у Києві.

Згідно з дослідженням, 54% українських учнів щонайменше раз на тиждень використовують ШІ як допомогу в навчанні (в країнах ОЕСР – 46%). 78% учнів в Україні на уроках принаймні іноді оцінюють якість інформації, створеної чат‑ботами ШІ (ОЕСР – 63%), 42% використовують ШІ для узагальнення тексту (ОЕСР – 30%), 37% – для пошуку інформації (ОЕСР – 31%), 43% – для підготовки текстів (ОЕСР – 29%).

Водночас Бичко зазначила, що не може однозначно оцінити, добре це чи погано, адже у дослідженні вказано, що PISA‑2025 не вимірює рівень доброчесності.

Вона повідомила, що дослідження охопило 17 із 27 регіонів України – там, де безпекова ситуація дозволила провести опитування. До PISA‑2025 долучилися 297 закладів освіти та майже 9 тисяч учнів, однак у презентації наведено дані, отримані від 7 тисяч респондентів.

PISA (Programme for International Student Assessment, Програма міжнародного оцінювання учнів) – міжнародне дослідження якості освіти, започатковане 1997 року. Його координує ОЕСР. PISA оцінює рівень математичної, читацької та природничо‑наукової грамотності 15‑річних підлітків у понад 80 країнах світу.