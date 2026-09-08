Голови МЗС України та Норвегії обговорили рішення щодо закриття українського повітряного простору

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з головою МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

"Я поінформував його про наслідки останнього масштабного нападу Росії та про нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України, зокрема проти балістичних загроз", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він вказав, що Норвегія та країни Північної Європи й надалі подають потужний приклад лідерства у підтримці України.

"Ми обговорили, як ще більше збільшити інвестиції в оборонну промисловість України та перетворити наявні ресурси на додаткові засоби захисту та боєздатність, вироблені в Україні для нашої оборони. Ми також спільно працюємо над різними рішеннями щодо зміцнення та, зрештою, закриття повітряного простору України. Це вимагає виходу за межі усталених підходів, мобілізації додаткових систем та перехоплювачів, а також пошуку шляхів їх швидшої доставки", – наголосив міністр.

Він також подякував за рішучу позицію Норвегії на нещодавній неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Сторони продовжили обговорення, розпочаті в Гімніху, та обговорили практичні кроки, необхідні для втілення наших спільних пріоритетів у рішення.

"Ми домовилися залишатися в тісному контакті та скоординували нашу подальшу співпрацю в цих та інших пріоритетних сферах", – резюмував Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2097341642554363930