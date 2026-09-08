Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Унаслідок ворожої атаки на ТЦ у Прилуках постраждали двоє людей – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Унаслідок ворожої атаки на ТЦ у Прилуках постраждали двоє людей – ДСНС
Фото: ДСНС

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у місті Прилуки Чернігівської області.

"Росіяни атакували торговельний центр в Прилуках, постраждали 2 людей – жінка 1974 року народження та чоловік 1989 року народження", – повідомили у ДСНС України в понеділок.

Внаслідок атаки у торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних ударів, через що їм неодноразово доводилося відходити у безпечні місця. До ліквідації загоряння були залучені близько 50 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

Раніше відділ комунікації поліції Чернігівської області інформував, що російські війська вдень у вівторок, 8 вересня, завдали удару по торговому центру у місті Прилуки. Правоохоронці не вказали назву торгового центру, однак, за даними ЗМІ, мова йшла саме про "Епіцентр".

#чернігівська #постраждалі #атака #прилуки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати