Унаслідок ворожої атаки на ТЦ у Прилуках постраждали двоє людей – ДСНС

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у місті Прилуки Чернігівської області.

"Росіяни атакували торговельний центр в Прилуках, постраждали 2 людей – жінка 1974 року народження та чоловік 1989 року народження", – повідомили у ДСНС України в понеділок.

Внаслідок атаки у торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних ударів, через що їм неодноразово доводилося відходити у безпечні місця. До ліквідації загоряння були залучені близько 50 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

Раніше відділ комунікації поліції Чернігівської області інформував, що російські війська вдень у вівторок, 8 вересня, завдали удару по торговому центру у місті Прилуки. Правоохоронці не вказали назву торгового центру, однак, за даними ЗМІ, мова йшла саме про "Епіцентр".