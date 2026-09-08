Вибухотехніки вилучили в Києві уламок російської ракети з близько 50 кг вибухівки

Уламки російських ракет, які впали після масованої атаки на Київ, були вилучені столичними вибухотехніками, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у вівторок.

"У Дарницькому районі фахівці забрали спрацьовану реактивну частину гіперзвукової ракети. У Дніпровському – близько 50 кг вибухової речовини з ворожої ракети", – повідомляється телеграм-каналі відомства

Надалі правоохоронці передадуть їх для знищення у встановленому порядку.

В міністерстві нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмета не можна його чіпати або підходити, натомість слід зателефонувати за номером 101, 102 або 112.