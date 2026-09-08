На АЗС Київщини запроваджують системні вимоги для посилення безпеки під час тривог

Вимоги до безпеки на автозаправних станціях посилюють в Київській області, зокрема, переглянуть роботу систем оповіщення, доступ до укриттів та організацію паркування, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Окрему увагу ми приділяємо безпеці людей поруч з елементами критичної інфраструктури. Йдеться про додаткову безпеку об'єктів паливної мережі – наші АЗС. Ми впроваджуємо системні вимоги до кожної заправки", – наголосив Ткаченко у понеділок.

За його словами, такі заходи необхідні для захисту людей та забезпечення безперебійного функціонування спеціального транспорту.

На АЗС мають запровадити чіткі інструкції щодо дій під час повітряних тривог, провести ревізію систем оповіщення та доступу до укриттів для персоналу й водіїв. Крім того, буде впорядковано паркування на територіях автозаправних станцій.

"Впорядкування руху виключить хаотичне скупчення машин біля паливних резервуарів і гарантує, що рятувальна, медична чи військова техніка зможе безперешкодно проїхати та заправитися в критичний момент", – зазначив Ткаченко.