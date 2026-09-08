Міноборони Румунії попередило про повітряну ціль поблизу кордону, у п'яти повітах оголосили тривогу

Міністерство національної оборони Румунії попередило про виявлення повітряної цілі поблизу кордону та запровадження оповіщення населення у п'яти повітах, повідомила пресслужба відомства.

За даними Міноборони, система радіолокаційного спостереження о 16:47 зафіксувала повітряну ціль за 18 км на північ від міста Роман.

Національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення у повітах Лаші, Сучава, Неамц і Ботошані, а також у північній частині повіту Васлуй. Починаючи з 16:30, там розсилали повідомлення через систему RO-Alert.

"Два літаки F-18 іспанських повітряно-космічних сил, що перебувають на службі в складі посиленої повітряної поліції на 57-й авіабазі імені Міхаїла Когальнічану, злетіли о 16:39 для моніторингу ситуації", – наголосили у відомстві.