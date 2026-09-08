Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Міноборони Румунії попередило про повітряну ціль поблизу кордону, у п'яти повітах оголосили тривогу

1 хв читати
Додати як джерело
Міноборони Румунії попередило про повітряну ціль поблизу кордону, у п'яти повітах оголосили тривогу
Фото: https://unsplash.com/

Міністерство національної оборони Румунії попередило про виявлення повітряної цілі поблизу кордону та запровадження оповіщення населення у п'яти повітах, повідомила пресслужба відомства.

За даними Міноборони, система радіолокаційного спостереження о 16:47 зафіксувала повітряну ціль за 18 км на північ від міста Роман.

Національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення у повітах Лаші, Сучава, Неамц і Ботошані, а також у північній частині повіту Васлуй. Починаючи з 16:30, там розсилали повідомлення через систему RO-Alert.

"Два літаки F-18 іспанських повітряно-космічних сил, що перебувають на службі в складі посиленої повітряної поліції на 57-й авіабазі імені Міхаїла Когальнічану, злетіли о 16:39 для моніторингу ситуації", – наголосили у відомстві.

#румунія #тривоги
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати