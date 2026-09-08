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На станціях "Укрзалізниці" в межах Київської області встановлюватимуть мобільні укриття – обладміністрація

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На станціях "Укрзалізниці" в межах Київської області встановлюватимуть мобільні укриття – обладміністрація
Фото: https://t.me/tkachenkotymur

Встановлення мобільних укриттів на станціях "Укрзалізниці" погодили у межах Київської області, щоб скоротити відстань між жителями та точками безпеки, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Зараз є рішення і погодження організувати встановлення мобільних укриттів на станціях Укрзалізниці в межах регіону", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що актуальність мобільних укриттів не зникла, а навпаки щоразу набуває нових форм. "Ми вже бачимо, що атаки постійні, ми повинні скорочувати відстань між людьми та точками безпеки. Тим паче, що зараз на пасажирські локації Укрзалізниці здійснюються атаки", – зазначив Ткаченко.

За його словами, область прийматиме та розвиватиме цю практику – від погодження з "Укрзалізницею" через рішення штабу Ради оборони до практичної реалізації із залученням громад.

"А долучення великих національних компаній зробить реалізацію таких практик швидшою та більш організованою", – наголосив Ткаченко.

#укриття #київська #укрзалізниця
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