Комендантська в Київській області буде скорочена одночасно з Києвом з 10 вересня та починатиметься о 1:00 – Ткаченко

Режим комендантської години в Київській області буде змінено з 10 вересня: обмеження триватимуть на годину менше та діятимуть у нічний час із 1:00 до 5:00, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Тимур Ткаченко.

"Ми вдосконалюємо режим комендантської години в області. З 10 вересня на Київщині вона діятиме з 01:00 до 05:00. Це рішення є збалансованим кроком з адаптації органів влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних російських атак", – написав Ткаченко в Телеграм у понеділок.

Він зазначив, що під час ухвалення рішення область також керувалася рекомендаціями уряду щодо цього питання, які були видані напередодні.

За словами Ткаченка, новий режим комендантської години також дасть змогу синхронізуватися з Києвом. "Зауважу, що цим рішенням ми також синхронізуємося з містом Києвом, адже будь-який розрив в рішеннях буквально призведе до непорозумінь для наших людей", – наголосив очільник КОВА.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко за підсумками рішення Ради оборони Києва повідомив, що з 10 вересня в столиці скоротять тривалість комендантської години на одну годину: вона діятиме з 1:00 до 5:00 ранку. За його словами, відповідне рішення ухвалили відповідно до постанови уряду та низки міських ініціатив щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці.

У зв'язку зі скороченням комендантської години графік роботи громадського транспорту в столиці подовжиться на одну годину. Водночас графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

Кличко також нагадав, що за рішенням Ради оборони Києва з 3 вересня під час комендантської години дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту. "Також під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує чотири автобусних маршрути для перевезення людей з Центрального залізничного вокзалу", – повідомив міський голова.

Наразі комендантська година в Києві на Київській області триває 5 годин та починається опівночі.