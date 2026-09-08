ВАКС призначив суму застави для першого заступника голови Волинської облради у справі про хабар за забудову в Луцьку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для першого заступника голови Волинської обласної ради, який є підозрюваним у справі щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в Луцьку багатоквартирного житлового будинку.

"Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 266 тис. грн застави. Також на особу покладено низку процесуальних обов'язків", – повідомляє пресслужба САП в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, першому заступнику голови Волинської обласної ради було повідомлено про підозру 26 серпня.

За версією слідства, він та депутат облради причетні до одержання неправомірної вигоди за сприяння у здійсненні будівництва в Луцьку. У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї із фракцій діяв у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради.

Разом вони прийняли пропозицію від користувача земельною ділянкою, колишнього нардепа, про надання $140 тис., з яких $110 тис. мали дістатись їм та іншим депутатам облради, $30 тис. – двом головам депутатських фракцій Луцької міськради.

Натомість вони мали ухвалити рішення, які дадуть законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.

До своєї злочинної діяльності фігуранти залучили також першого заступника голови облради.

Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме $110 і $15 тис., а також їх розподіл між підозрюваними.

У справі повідомлено про підозру 6 особам.