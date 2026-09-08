Залужний підтвердив заплановану Британією поставку ракет Patriot Україні та повідомив про прискорення поставок дронів

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії прискорює заплановані на 2026 рік поставки БПлА Україні, повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Британія прискорює поставки безпілотників: із понад 120 тисяч запланованих на цей рік уже передано 25 тисяч. Продовжуються постачання далекобійних артилерійських боєприпасів, профінансованих Великою Британією, Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією", – написав Залужний у Facebook у вівторок.

Також він підтвердив інформацію про виділення британським урядом GBP100 млн на посилення української протиповітряної оборони перед зимою, наголосивши, що ця допомога є надважливою. "Ключова частина пакета – ракети-перехоплювачі для Patriot та інші засоби ППО, які мають надійти в Україну до початку зими в рамках PURL", – написав дипломат.

За його словами, дефіцитні у всьому світі ракети для систем Patriot – це посилення протиповітряної оборони, яке критично потребує Україна у світлі нарощення росіянами ударів балістикою. "Це не вирішення проблеми, не панацея, але це, без сумніву, вагомий внесок. Він допоможе захищати нашу інфраструктуру, але найголовніше – життя українців", – резюмував Залужний.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія виділяє GBP100 млн (EUR116 млн) на пакет засобів протиповітряної оборони для України, зокрема на ракети Patriot, напередодні зими. У рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння постачатиметься за допомогою механізму PURL, в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб.

Під час засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" у вівторок міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг також повідомив про передачу Україні 25 тис. безпілотників у рамках зобов'язань щодо надання 120 тис. БпЛА і що Велика Британія продовжить постачати Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії, "найближчим часом надійдуть ще десятки тисяч завдяки фінансуванню від наших друзів із Німеччини, Данії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції".

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу докласти ще більше зусиль щодо підтримки України. Він повідомив, що за останній рік союзники вже виділили $10 млрд на механізм PURL та а закупівлю американського озброєння для України через програму іноземних військових продажів США.