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Залужний підтвердив заплановану Британією поставку ракет Patriot Україні та повідомив про прискорення поставок дронів

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Залужний підтвердив заплановану Британією поставку ракет Patriot Україні та повідомив про прискорення поставок дронів
Фото: Український кризовий медіацентр

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії прискорює заплановані на 2026 рік поставки БПлА Україні, повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Британія прискорює поставки безпілотників: із понад 120 тисяч запланованих на цей рік уже передано 25 тисяч. Продовжуються постачання далекобійних артилерійських боєприпасів, профінансованих Великою Британією, Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією", – написав Залужний у Facebook у вівторок.

Також він підтвердив інформацію про виділення британським урядом GBP100 млн на посилення української протиповітряної оборони перед зимою, наголосивши, що ця допомога є надважливою. "Ключова частина пакета – ракети-перехоплювачі для Patriot та інші засоби ППО, які мають надійти в Україну до початку зими в рамках PURL", – написав дипломат.

За його словами, дефіцитні у всьому світі ракети для систем Patriot – це посилення протиповітряної оборони, яке критично потребує Україна у світлі нарощення росіянами ударів балістикою. "Це не вирішення проблеми, не панацея, але це, без сумніву, вагомий внесок. Він допоможе захищати нашу інфраструктуру, але найголовніше – життя українців", – резюмував Залужний.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія виділяє GBP100 млн (EUR116 млн) на пакет засобів протиповітряної оборони для України, зокрема на ракети Patriot, напередодні зими. У рамках нового пакета Британія поставить перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння постачатиметься за допомогою механізму PURL, в рамках якого союзники України закуповують американську зброю для її потреб.

Під час засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" у вівторок міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг також повідомив про передачу Україні 25 тис. безпілотників у рамках зобов'язань щодо надання 120 тис. БпЛА і що Велика Британія продовжить постачати Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії, "найближчим часом надійдуть ще десятки тисяч завдяки фінансуванню від наших друзів із Німеччини, Данії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції".

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу докласти ще більше зусиль щодо підтримки України. Він повідомив, що за останній рік союзники вже виділили $10 млрд на механізм PURL та а закупівлю американського озброєння для України через програму іноземних військових продажів США.

#ппо #військова #залужний #допомога #defence
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