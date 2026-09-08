Сибіга: МЗС підготувало 70 мобільних паспортних комплексів для роботи консулів за кордоном

Міністерство закордонних справ України завершило підготовку 70 додаткових мобільних паспортних комплексів до передачі закордонним дипломатичним установам, що дасть змогу консульським працівникам надавати послуги безпосередньо в місцях компактного проживання українців за кордоном, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, збільшення кількості українців за кордоном супроводжується зростанням попиту на консульські послуги, тому МЗС послідовно розширює можливості консулів працювати з громадянами за межами дипломатичних установ.

"Рік тому я доручив українським посольствам та консульствам збільшити кількість консульських обслуговувань за межами дипломатичних установ", – написав Сибіга у Facebook.

За його словами, протягом року завдяки цьому кількість закордонних паспортів, оформлених громадянам України за кордоном, зросла на третину.

"Це сучасні мобільні автоматизовані робочі місця, завдяки яким консули зможуть працювати безпосередньо в місцях компактного проживання українців – передусім у віддалених містах і регіонах, де немає постійної консульської присутності", – наголосив міністр.

Кожен мобільний комплекс містить необхідне комп'ютерне, фото-, комунікаційне та біометричне обладнання.