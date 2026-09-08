В Одеській області викрили незаконний канал переправлення чоловіків до Молдови – поліція

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон з Одеської області до Молдови, за яким організатори отримували по $10 тис. з кожного "клієнта", повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, організатор схеми перебуває за кордоном і шукав "клієнтів" через закритий Telegram-канал. Після оплати у криптовалюті чоловіки прибували до Одеси, звідки їх доправляли до кордону з Молдовою.

"Учасники схеми зустрічали "клієнтів" в Одесі, кілька днів переховували їх в орендованих квартирах і готелях, а потім везли до прикордоння в багажнику авто або перевдягали їх у військовий формений одяг. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, попереду основного автомобіля рухалася машина-"розвідник", – наголошують у відомстві.

Правоохоронці задокументували незаконне переправлення щонайменше 11 військовозобов'язаних. Вартість такого переправлення становила $10 тис. з особи.

Поліцейські спільно з прикордонниками провели 12 обшуків. В одному з автомобілів у багажнику виявили військовозобов'язаного чоловіка.

Під час обшуків правоохоронці вилучили п'ять автомобілів, 16 мобільних телефонів, гроші, банківські картки, тепловізор та інші речові докази.

Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави загальною сумою понад 5,7 млн грн.