Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Одеській області викрили незаконний канал переправлення чоловіків до Молдови – поліція

1 хв читати
Додати як джерело
В Одеській області викрили незаконний канал переправлення чоловіків до Молдови – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон з Одеської області до Молдови, за яким організатори отримували по $10 тис. з кожного "клієнта", повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, організатор схеми перебуває за кордоном і шукав "клієнтів" через закритий Telegram-канал. Після оплати у криптовалюті чоловіки прибували до Одеси, звідки їх доправляли до кордону з Молдовою.

"Учасники схеми зустрічали "клієнтів" в Одесі, кілька днів переховували їх в орендованих квартирах і готелях, а потім везли до прикордоння в багажнику авто або перевдягали їх у військовий формений одяг. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, попереду основного автомобіля рухалася машина-"розвідник", – наголошують у відомстві.

Правоохоронці задокументували незаконне переправлення щонайменше 11 військовозобов'язаних. Вартість такого переправлення становила $10 тис. з особи.

Поліцейські спільно з прикордонниками провели 12 обшуків. В одному з автомобілів у багажнику виявили військовозобов'язаного чоловіка.

Під час обшуків правоохоронці вилучили п'ять автомобілів, 16 мобільних телефонів, гроші, банківські картки, тепловізор та інші речові докази.

Чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави загальною сумою понад 5,7 млн грн.

#одеська #кордон #молдова
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенц…

Читати
Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з п…

Читати