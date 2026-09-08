МЗС України підтвердило, що КНР просив не бити по Владивостоку під час візиту китайських високопосадовців

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що Київ нещодавно отримав звернення від Пекіну з запитом не наносити ударів по тій частині території РФ, де перебувала делегація КНР високого рівня.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у вівторок у Києві.

"Те, що стосується Китаю і прохання не бити по Владивостоку. Ми, зазвичай, такі речі не коментуємо, чесно кажучи, публічно. Але оскільки ви вже спитали: я можу підтвердити, що, дійсно, до МЗС України звернулася китайська сторона офіційно з запитом не наносити ударів по тій частині території Російської Федерації, де буде перебувати делегація КНР високого рівня. Таке звернення було", – сказав Тихий у відповідь на питання "Інтерфакс-Україна".

За словами речника, українська сторона взяла до відома це звернення. Однак він зазначив, що такі звернення надходять не вперше. "Раніше вже надходили подібні звернення, коли китайські посадовці, високопосадовці перебували на території РФ", – заявив Тихий.

Речник МЗС вважає, що це "визнання суб'єктності України", закликавши "подивитись на карту, де знаходиться Владивосток".

Раніше Kyodo News із посиланням на обізнані з ситуацією джерела писало, що Китай просив Україну не завдавати ударів по Владивостоку, поки там перебував віцепрем'єр-міністр Китаю та соратник Сі Цзіньпіна Дін Сюесян. Київ, за даними джерел, погодився не атакувати місто.