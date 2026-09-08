Щорічний Форум "Моя безбар’єрність» відбувся в Києві

В Києві відбувся ІІІ щорічний Форум "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки".

Як передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна», перша леді України Олена Зеленська у відеозверненні заявила, що політика безбар'єрності працює тільки тоді, коли за неї відповідають всі одразу: держава, громадськість і бізнес.

«Безбар'єрність працює тільки тоді, коли за неї відповідають всі одразу. Держава закладає стандарти і стратегію. Громадські організації тримаються звʼязок з реальними потребами людей - без цього жоден стандарт не запрацює. А бізнес перетворює все це на конкретні сервіси, продукти і культуру всередині компаній», - сказала Зеленська.

Перша леді наголосила, що інституційні механізми і сервіси – це ще не все, бо так само важливе гідне ставлення і комунікація.

«І кожен із вас може стати частиною цього процесу, впроваджувати його на своєму рівні», - сказала вона.

В свою чергу, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська заявила, що система вищої освіти в Україні взагалі не пристосована для людей з інвалідністю.

«Ми повинні розуміти, що інклюзія – це must have, незалежно від того, хто цим займається… Я відповідаю за гуманітарний напрямок в Офісі президента - це освіта, культура, молодіжна політика, спорт, релігія і так далі. І з цих напрямків не кожен має інклюзивність. Наприклад, я була вражена, що наша система вищої освіти взагалі не пристосована для людей з інклюзією. Взагалі», - сказала Ковальська.

В той же час, за її словами, політики безбарʼєрності втілюють Офіс президента, уряд, парламент, і вони спрямовані серед іншого на те, щоб в майбутньому допомагати ветеранам.

«На жаль, наша країна, ми повинні це визнати, має ментальне слідство «совка» і взагалі відношення до людей з інвалідністю, до інклюзії. Це відношення другорядне. Під час Радянського Союзу всі робили вигляд, що таких людей не існує і це не потрібно», - зазначила вона.

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що НБУ може почати регулярно публічно звітувати про роботу у сфері безбар’єрності.

За його словами, фінансова інклюзія вже стала частиною інституційної структури центробанку: у департаменті стратегії розвитку сформовано команду, яка працює за цим напрямом.

"Безбар’єрність та інклюзія – це не лише про фізичний доступ, це про ментальну спорідненість, це про спільність думок, це про пошук однакових рішень", – наголосив голова Нацбанку.

Голова наглядової ради АТ "Ощадбанк" Володимир Лавренчук вважає, що інклюзивність перестала бути інструментом конкурентної переваги та перетворилася на базову норму і стандарт надання послуг на українському фінансовому ринку.

"Моя точка зору і глибоке переконання, що інклюзивність не є фактором, пов’язаним з конкурентоспроможністю або з конкуренцією як такою. Інклюзивність вже є нормою або базовим стандартом, без якого сьогодні важко й непотрібно уявляти банківський сервіс та взагалі сервіси, особливо в Україні", - сказав він.

Своєю чергою, засновниця "Ігор Нескорених" в Україні та Центру стратегічних комунікацій StratComUA Аліна Фролова вважає, що треба перестати ставитися до ветеранів, як до "весільних генералів".

"Треба просто, по-перше, намагатися залучити спеціалістів, по-друге, звичайно, відтестувати це рішення на тих, хто буде ним користуватися, а по-третє, це просто мати емпатію. Тому що і уміння нормально говорити, і особливо для працівників, які працюють в зоні сервісу і надання послуг, уміння нормально говорити, бачити і перепитувати, що саме зараз є комфортним, некомфортним, воно знімає більшу частину проблем", – наголосила вона.

Крім того, на панелях форуму заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Інна Солодка заявила, що на сьогодні в Україні ще є проблема фрагментарності надання послуг, але від цього треба відходити; заступниця міністра молоді та спорту Вікторія Рясна зазначила, що в Україні функціонує 227 адаптивних клубів, але цього недостатньо; заступниця міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Наталія Козловська констатувала, що послуга не може існувати, якщо до неї немає доступу: «якщо людина не може скористатися послугою - послуги не існує».

Серед іншого, в межах форуму відбулася прем'єра вистави Театру Ветеранів "100 паперових стаканчиків, блакитних як небо" (автор Олександр Іваницький)

Крім того, радниця – уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, за участю амбасадорів безбар'єрності блогера Максима Бровченко (Космомакс) і Тік-Ток блогерки Ліди Цибенко (Лінкі) презентували кейс «ОЦЕ — ХІТ!»

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів». Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар’єрність стала усталеною суспільною нормою.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є генеральним медіапартнером заходу.