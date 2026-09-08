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В Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію жителів двох сіл Синельниківського району – ОВА

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В Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію жителів двох сіл Синельниківського району – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Обов'язкову евакуацію всього населення оголосили із сіл Зоряне та Малiївське Слов'янської сільської громади Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Упродовж місяця з населених пунктів мають виїхати всі мешканці. Наразі у Зоряному та Маліївському залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.

"З виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Для евакуації використовуватимуть броньовані автомобілі. Спочатку людей доправлятимуть до транзитних центрів, де вони отримають необхідну допомогу. Тим, хто потребуватиме, допоможуть із розселенням", – наголосив Ганжа у понеділок.

#громадяни #дніпропетровська #евакуація
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