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До п'яти зросла кількість загиблих у Києві внаслідок ворожих атак РФ – мер

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У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання у складське приміщення загинули двоє людей, унаслідок чого кількість загиблих у столиці через атаку у вівторок зросла до п'яти, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей", – написав Кличко у Телеграм-каналі.

За його словами, загальна кількість загиблих у столиці внаслідок атаки 8 вересня зросла до п'яти осіб.

Раніше інформувалося про трьох загиблих та 26 поранених в результаті ворожих атак по столиці.

#київ #жертви #атаки_рф
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