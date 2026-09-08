До п'яти зросла кількість загиблих у Києві внаслідок ворожих атак РФ – мер

У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання у складське приміщення загинули двоє людей, унаслідок чого кількість загиблих у столиці через атаку у вівторок зросла до п'яти, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей", – написав Кличко у Телеграм-каналі.

За його словами, загальна кількість загиблих у столиці внаслідок атаки 8 вересня зросла до п'яти осіб.

Раніше інформувалося про трьох загиблих та 26 поранених в результаті ворожих атак по столиці.