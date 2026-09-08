Внаслідок російського удару в Борисполі поранена дворічна дитина – ОВА

Дворічна дитина постраждала в місті Бориспіль Київської області внаслідок російських ударів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Під час ворожої атаки маленька дівчинка отримала осколкове поранення ока. Дитина при свідомості. Її госпіталізовано до лікарні. Медики надають їй усю необхідну допомогу", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він закликав жителів області берегти себе та своїх близьких та обов'язково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.