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Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ зросла до 26 осіб – поліція

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Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ зросла до 26 осіб – поліція

Національна поліція України повідомляє вже про 26 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, троє людей загинули.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ зросла до 26 осіб, троє людей загинули", – повідомляється в телеграм-каналі відомства.

За інформацією пресслужби Нацполіції, у Солом'янському районі загинули троє людей, ще 22 особи віком від 22 до 73 років постраждали. У Голосіївському районі травмовано трьох громадян віком від 20 до 62 років. У Дарницькому районі поранення отримав 29-річний іноземець, у Шевченківському районі постраждав 39-річний чоловік.

"Внаслідок атаки пошкоджено більше 20 багатоквартирних житлових будинків, 40 автомобілів, школу, магазин, гуртожиток, поліклініку, адміністративні та складські приміщення, АЗС та будівлю телеканалу", – йдеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 150 правоохоронців.

Раніше повідомлялося про 25 постраждалих та трьох загиблих через нічну атаку РФ на столицю.

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