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У Києві зафіксовано повторне влучання у складську будівлю, ще один склад пошкоджено падінням БпЛА – мер

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У Києві зафіксовано повторне влучання у складську будівлю, ще один склад пошкоджено падінням БпЛА – мер
Фото: https://kyiv.klichko.org/

У Голосіївському районі Києва зафіксовано повторне влучання в складську будівлю, у Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Телеграм.

"У Голосіївському районі повторне влучання в складську будівлю. У Солом'янському – падіння БпЛА на складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко.

Згодом він повідомив, що в Голосіївському районі також зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Загоряння, за його словами, оперативно ліквідували.

"За іншою адресою в Голосієво сталося загоряння складської будівлі", – додав мер.

#київ #атака #склади
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