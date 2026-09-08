У Києві зафіксовано повторне влучання у складську будівлю, ще один склад пошкоджено падінням БпЛА – мер

У Голосіївському районі Києва зафіксовано повторне влучання в складську будівлю, у Солом'янському районі безпілотник упав на складську будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Телеграм.

"У Голосіївському районі повторне влучання в складську будівлю. У Солом'янському – падіння БпЛА на складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко.

Згодом він повідомив, що в Голосіївському районі також зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Загоряння, за його словами, оперативно ліквідували.

"За іншою адресою в Голосієво сталося загоряння складської будівлі", – додав мер.