Росія відновлює військовий потенціал, потреби України зберігатимуться найближчим часом – заступник міністра оборони США

Заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі заявив, що Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал, тому необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців і років.

"Як вам усім добре відомо, Росія відновлює свої збройні сили та оборонний промисловий потенціал. Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачених обставин", – сказав він на початку засідання Контактної групи з оборони України "Рамштайн" у вівторок.

Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації.

"Європа має продовжувати, а за необхідності – збільшувати підтримку нагальних потреб України на полі бою через механізм PURL. Постійне постачання боєприпасів та критично важливих засобів є ефективним. Це залишається надзвичайно важливим для того, щоб українські збройні сили могли утримувати лінію фронту та запобігати подальшому просуванню російських військ", – сказав він.

За його словами, Європа також має вже зараз планувати стабільні закупівлі, які підтримуватимуть довгострокове відновлення Збройних сил України та власні оборонні потреби європейських країн.

"Ми маємо планувати та реалізовувати наші інвестиції, виходячи з військової ефективності, а не з другорядних цілей", – зазначив заступник міністра оборони США.

Водночас він повідомив, що США готові й надалі підтримувати зусилля щодо підтримки, зокрема через програму Jumpstart, яка дає союзникам і партнерам можливість закуповувати для України сучасні засоби, зокрема перехоплювачі протиповітряної оборони.

"Тепер ці зобов'язання мають втілитися у послідовні дії", – наголосив Колбі.