Велика Британія найближчим часом має доставити Україні тисячі БпЛА – міністр оборони

Велика Британія передала Україні 25 тис. безпілотників у рамках зобов’язань щодо надання 120 тис. БпЛА , найближчим часом очікується передача ще тисячі, заявив міністр оборони країни Вес Стрітінг.

«Ми також досягаємо значного прогресу у виконанні зобов’язань, взятих моїми попередниками, щодо постачання Україні цього року 120 000 безпілотників. Наразі ми доставили понад 25 000, а ще тисячі мають бути доставлені найближчим часом. Вони охоплюють весь спектр можливостей, які допоможуть Україні вести боротьбу безпосередньо проти Росії, захищатися шляхом збивання російських безпілотників, а також бачити, що відбувається на полі бою та за лінією фронту», - сказав він на початку засідання Контактної групи з оборони України «Рамштайн» у вівторок.

Крім того, Велика Британія продовжить постачати Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії, «найближчим часом надійдуть ще десятки тисяч завдяки фінансуванню від наших друзів із Німеччини, Данії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції».

У свою чергу, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу докласти ще більше зусиль щодо підтримки України.

«Я вважаю, що у нас немає вибору. Перед вами детальний перелік пріоритетних потреб. Це засоби протиповітряної оборони, українські дрони, боєприпаси збільшеної дальності», - сказав він на початку засідання.

Рютте також повідомив, що за останній рік союзники вже виділили $10 млрд на механізм PURL та а закупівлю американського озброєння для України через програму іноземних військових продажів США.

«Це має вирішальне значення і заслуговує на теплий прийом; ця сума включає 3,5 мільярда доларів з позики на підтримку України. На мою думку, це є конкретним свідченням співпраці ЄС та НАТО на підтримку України, а також ще одним прикладом того, як Європа активізує свої зусилля», - пояснив генсекретар.

Водночас він закликав продовжувати надалі фінансувати Україну для її захисту на фронті та в повітрі.

«Ми бачимо, як Росія пристосовується. Ми бачимо все більше північнокорейських ракет. Ми бачимо безпілотники з реактивними двигунами. Тож Україна потребує нашої підтримки, щоб подолати ці старі та нові виклики. І з огляду на це я з нетерпінням чекаю сьогодні на ваші обіцянки щодо допомоги Україні», - резюмував Рютте.