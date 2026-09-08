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Трансформація сервісу та суспільства має розпочинатися зі зміни мислення – заступник голови правління Ощадбанку про безбар'єрність

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Трансформація сервісу та суспільства має розпочинатися зі зміни мислення – заступник голови правління Ощадбанку про безбар'єрність

Розбудова дійсно безбар'єрного середовища потребує широкої взаємодії між організаціями та фундаментальних зрушень у підходах до надання послуг, заявив заступник голови правління Ощадбанк Антон Тютюн.

"Не можна побудувати безбар'єрність в окремому банку чи організації, це завжди про взаємодію. Саме екосистема партнерств рухає нас до подолання бар'єрів", – розповів заступник голови правління банку на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" в Києві у вівторок.

За його словами, будь-яка глибинна трансформація сервісу та суспільства має розпочинатися зі зміни мислення, а головним "невивченим" уроком у сфері безбар'єрності залишаються випадки ізоляції, втрати гідності та неможливості отримати базові послуги певними категоріями громадян.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є інформаційним партнером заходу.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

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#ощадбанк #інклюзивність #форум #безбарєрність #тютюн
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