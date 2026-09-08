Трансформація сервісу та суспільства має розпочинатися зі зміни мислення – заступник голови правління Ощадбанку про безбар'єрність

Розбудова дійсно безбар'єрного середовища потребує широкої взаємодії між організаціями та фундаментальних зрушень у підходах до надання послуг, заявив заступник голови правління Ощадбанк Антон Тютюн.

"Не можна побудувати безбар'єрність в окремому банку чи організації, це завжди про взаємодію. Саме екосистема партнерств рухає нас до подолання бар'єрів", – розповів заступник голови правління банку на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" в Києві у вівторок.

За його словами, будь-яка глибинна трансформація сервісу та суспільства має розпочинатися зі зміни мислення, а головним "невивченим" уроком у сфері безбар'єрності залишаються випадки ізоляції, втрати гідності та неможливості отримати базові послуги певними категоріями громадян.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є інформаційним партнером заходу.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.