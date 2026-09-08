Україна укладає контракти з партнерами на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot – міністр оборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав партнерів до листопада ухвалити необхідні фінансові рішення для забезпечення України та повідомив, з партнерами укладаються контракти на постачання близько 1 тис. ракет для Patriot.

"До 90% нашого успіху на полі бою залежить від дронів. Прошу вас ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми вже цієї зими могли побачити результати на полі бою. Так само, щоб забезпечити стійкість України, нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони Ми укладаємо контракти на постачання близько 1 000 ракет для систем Patriot із нашими партнерами та за рахунок позики ЄС", – сказав Хмара на початку засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн" у вівторок.

За словами міністра оборони, Україні вже було надано €62 млрд з €70 млрд, обіцяних на саміті НАТО в Анкарі цього року.

"Хочу наголосити, що загальний дефіцит оборонного бюджету становить 23 мільярди євро, або 27 мільярдів доларів. Ці кошти дозволять нам профінансувати закупівлю дронів для забезпечення стабільних поставок цього року та на початку наступного", – наголосив він.

Також Хмара зауважив, що більшість ракет до Patriot, щодо яких зараз укладаються контракти, будуть постачатися лише в найближчі роки, тому Україна просить партнерів надати ракети зі своїх запасів уже сьогодні.

"Натомість – майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами. Ми також хотіли б наголосити на важливості постачання ракет "повітря-повітря" та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) для боротьби з реактивним шахедами, а також тимчасово, для протидії крилатим ракетам і реактивним шахедам", – зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна разом із десятками інших українських компаній шукає недорогі рішення для перехоплення реактивних БпЛА, і деякі засоби перехоплення вже випробовуються в боях.