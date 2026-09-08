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Німеччина терміново надасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 – міністр оборони

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Німеччина терміново надасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 – міністр оборони

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував невідкладну поставку Україні ракет PAС-2 для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає від нас рішучих та негайних дій. Разом ми маємо вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив у рамках саміту НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAС-2 із запасів Бундесверу", – сказав Пісторіус під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у вівторок.

Він закликав всіх членів Контактної групи з питань оборони України (UDCG) перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки. "Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, приймайте рішення на користь України", – наголосив Пісторіус.

#допомога #німеччина #patriot #пісторіус #defence
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