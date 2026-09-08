Агент ФСБ шпигував за військовими аеродромами на Черкащині: суд призначив 10 років ув'язнення – СБУ

Суд призначив 10 років ув'язнення з конфіскацією майна агенту ФСБ, який збирав розвіддані про оперативні аеродроми ЗСУ в центральному регіоні України, зокрема відстежував наявність там бойових літаків і вертольотів, повідомила Служба безпеки України.

Російського агента СБУ викрила у січні цього року під час збору інформації про Сили оборони у Черкаській області. За даними слідства, ним виявився студент місцевого університету, якого ФСБ завербувала після того, як він почав шукати "легкі" заробітки в Telegram-каналах.

"Після вербування агент отримав завдання шпигувати за оперативними аеродромами українських військ у центральному регіоні України. Зокрема, зрадник мав відстежувати наявність на летовищах бойових літаків та вертольотів ЗСУ," – йдеться в повідомленні.

Для збору інформації агент об'їжджав місцевість і "на відстані" фотографував територію аеродромної інфраструктури.

Як наголошується у відомстві, під час обшуку у нього вилучили смартфон, за допомогою якого він координував свою діяльність із куратором від ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством йому призначили 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.