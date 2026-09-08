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Засновниця "Ігор Нескорених" в Україні Фролова: треба перестати ставитися до ветеранів, як до "весільних генералів"

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Засновниця "Ігор Нескорених" в Україні Фролова: треба перестати ставитися до ветеранів, як до "весільних генералів"
Фото: Єгор Шуміхін

Засновниця "Ігор Нескорених" в Україні та Центру стратегічних комунікацій StratComUA Аліна Фролова вважає, що Україна, це країна, яка вчиться працювати з ветеранами, і на її думку, самі ветерани це розуміють.

"Треба розуміти, що в першу чергу ветеран – це людина з якимось досвідом. Не завжди просто запросити ветерана або людину, яка має інвалідність, є виходом... Те, що стосується тестування (послуг – ІФ-У), це точно треба робити з людьми, які користуються такими послугами, і це, в принципі, треба робити постійно. Але мені здається, що нам треба перестати трошки ставитися до ветеранів, як до "весільних генералів", – сказала Фролова на ІІІ щорічному Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у вівторок в Києві.

Вона зауважила, що у кожного ветерана свій досвід, а безбар'єрність – це не тільки про людей, які мають офіційний діагноз, а й про багатьох людей, які страждають, наприклад, від невидимих травм.

"Треба просто, по-перше, намагатися залучити спеціалістів, по-друге, звичайно, відтестувати це рішення на тих, хто буде ним користуватися, а по-третє, це просто мати емпатію. Тому що і уміння нормально говорити, і особливо для працівників, які працюють в зоні сервісу і надання послуг, уміння нормально говорити, бачити і перепитувати, що саме зараз є комфортним, некомфортним, воно знімає більшу частину проблем", – наголосила Фролова.

В той де час, вона зазначила, що "ми країна, яка вчиться, і це розуміють і ветерани".

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є генеральним медіапартнером заходу.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

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