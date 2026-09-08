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Сибіга подякував Британії за пакет ППО для України на 100 млн фунтів із ракетами Patriot

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Сибіга подякував Британії за пакет ППО для України на 100 млн фунтів із ракетами Patriot
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Великій Британії за новий пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який передбачає, зокрема, постачання ракет Patriot та іншого критично важливого обладнання до настання зими в межах ініціативи НАТО PURL.

"Ця своєчасна підтримка допоможе захистити українських цивільних громадян, критичну інфраструктуру та нашу енергетичну систему від безперервних ракетних і безпілотних атак Росії", – написав Сибіга в соціальній мережі X.

Міністр закликав інших партнерів наслідувати приклад Великої Британії та посилити внески у сферу протиповітряної оборони перед настанням зими.

"Нам зараз потрібно більше таких пакетів, щоб закрити небо України, захистити наші міста та енергетичну інфраструктуру, а також позбавити Росію можливості використати зиму як зброю проти мільйонів українців", – зазначив він.

Сибіга також висловив вдячність Великій Британії за незмінну підтримку України у наданні дронів та артилерійських боєприпасів. За його словами, цього року Британія надала понад 120 тис. дронів, а також здійснила поставку мільйонного патрона великокаліберних боєприпасів.

Окремо глава МЗС відзначив підтримку Лондоном вітчизняних ліній складання ракет Storm Shadow в Україні та лідерство Великої Британії у мобілізації союзників через Контактну групу з питань оборони України.

"Велика Британія й надалі стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ваша підтримка рятує життя, зміцнює нашу здатність захищати нашу свободу та безпосередньо сприяє безпеці Європи", – наголосив Сибіга.

#допомога #patriot #британія #сибіга
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