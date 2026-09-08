Метрополітен з 10 вересня запускає рух поїздів зеленою гілкою під час дії жовтого рівня загрози без обмежень

КП "Київський метрополітен" завершує відпрацювання алгоритмів безпеки, з 9 вересня під час жовтого рівня загрози на наземній ділянці "зеленої" лінії метро рух поїздів буде запущено у тестовому режимі, з 10 вересня - без обмежень, повідомляє пресслужба метрополітена.

Повідомляється, що тестовий період необхідний для переналаштування роботи служб, практичного відпрацювання алгоритмів дій працівників і внесення відповідних змін до нормативних документів із дотриманням безпеки пасажирських перевезень.

Наразі фахівці завершують практичне відпрацювання алгоритмів дій персоналу під час оголошення жовтого та червоного рівнів загрози, а також у разі виникнення позаштатних ситуацій. Крім того, відпрацьовують порядок інформування пасажирів, дії машиністів, поїзних диспетчерів і чергового персоналу станцій. А також алгоритм оперативного переходу від жовтого до червоного рівня небезпеки.

Окрему увагу приділяють навчанню працівників, враховуючи їхній позмінний графік роботи. Адже вони чітко мають знати порядок дій у різних ситуаціях і належно організувати роботу, зокрема у випадку необхідності евакуації пасажирів із наземної ділянки колії.

Крім того, у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії оновлюють уніфіковане аудіоінформування для пасажирів відповідно до нових алгоритмів роботи.

Як повідомлялось, вчора, 7 вересня, Рада оборони Києва ухвалила рішення відповідно до постанови Уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування громадського транспорту в умовах диференціації з класифікацією повітряних загроз.