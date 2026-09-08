Супермаркет Varus в Києві пошкоджено внаслідок ворожої атаки, співробітники не постраждали

Супермаркет Varus суттєво пошкоджено внаслідок російської атаки у Солом'янському районі Києва в ніч на вівторок, співробітники не постраждали, повідомила пресслужба мережі.

"Найголовніше – жоден співробітник не постраждав. На місці події зараз працюють рятувальники та комунальні служби, які розбирають завали, вивозять уламки та оцінюють масштаби руйнувань.", – йдеться у повідомленні компанії в Facebook.

Зазначається, що інші магазини Varus, а також доставка, продовжують роботу.

Як повідомлялося, 31 серпня отримав пошкодження склад Varus на Київщині, а 27 серпня – склад мережі "Коло", якою керує Varus.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин відкрито 2003 року в Дніпрі. Наразі загальна кількість – 124 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

Власником ТОВ "Омега" виступає кіпрська "Вейгант Ентерпрайзіз Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Валерій Кіптик та Руслан Шостак.

За підсумками 2025 року, ТОВ "Омега" збільшило виторг на 20% порівняно з попереднім роком, до 24 млрд грн, чистий прибуток виріс на 37,8%, до 41,4 млн грн.