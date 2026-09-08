Інклюзивність є базовим стандартом банківського сервісу, а не фактором конкуренції - голова награди Ощадбанку Лавренчук

Інклюзивність перестала бути інструментом конкурентної переваги та перетворилася на базову норму і стандарт надання послуг на українському фінансовому ринку, заявив голова наглядової ради АТ "Ощадбанк" Володимир Лавренчук.

"Моя точка зору і глибоке переконання, що інклюзивність не є фактором, пов'язаним з конкурентоспроможністю або з конкуренцією як такою. Інклюзивність вже є нормою або базовим стандартом, без якого сьогодні важко й непотрібно уявляти банківський сервіс та взагалі сервіси, особливо в Україні", - сказав він на ІІІ щорічному форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" в Києві у вівторок.

За його словами, дотримання принципів безбар'єрності є обов'язком керівництва й персоналу банків.

Лавренчук наголосив, що для Ощадбанку багаторічне усвідомлення цієї норми є фундаментом для побудови довіри населення. Він додав, що фінустанова продовжуватиме розвивати напрям безбар'єрності й надалі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є інформаційним партнером заходу.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою