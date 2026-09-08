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Інклюзивність є базовим стандартом банківського сервісу, а не фактором конкуренції - голова награди Ощадбанку Лавренчук

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Інклюзивність є базовим стандартом банківського сервісу, а не фактором конкуренції - голова награди Ощадбанку Лавренчук

Інклюзивність перестала бути інструментом конкурентної переваги та перетворилася на базову норму і стандарт надання послуг на українському фінансовому ринку, заявив голова наглядової ради АТ "Ощадбанк" Володимир Лавренчук.

"Моя точка зору і глибоке переконання, що інклюзивність не є фактором, пов'язаним з конкурентоспроможністю або з конкуренцією як такою. Інклюзивність вже є нормою або базовим стандартом, без якого сьогодні важко й непотрібно уявляти банківський сервіс та взагалі сервіси, особливо в Україні", - сказав він на ІІІ щорічному форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" в Києві у вівторок.

За його словами, дотримання принципів безбар'єрності є обов'язком керівництва й персоналу банків.

Лавренчук наголосив, що для Ощадбанку багаторічне усвідомлення цієї норми є фундаментом для побудови довіри населення. Він додав, що фінустанова продовжуватиме розвивати напрям безбар'єрності й надалі.

Агентство "Інтерфакс-Україна" є інформаційним партнером заходу.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.

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#ощадбанк #інклюзивність #форум #безбарєрність #лавренчук
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