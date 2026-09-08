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Фон дер Ляєн вітає рішення держав-членів ЄС щодо закупівлі для України Patriot

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Фон дер Ляєн вітає рішення держав-членів ЄС щодо закупівлі для України Patriot

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою, в якій привітала рішення держав-членів Європейського союзу про закупівлю необхідних для України Patriot.

Текст заяви у вівторок в Брюсселі розповсюдила Європейська комісія.

"Разом із генеральним секретарем НАТО Рютте я вітаю угоду держав-членів щодо відступу для України для закупівлі критично важливої продукції для систем протиповітряної оборони Patriot", – заявила вона.

За словами фон дер Ляєн наступний транш у розмірі 3,2 млрд євро дозволить Україні "краще захистити своє небо від невибіркових атак Росії". "Це доповнює 8,4 млрд євро, вже виділених у рамках Позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону", – констатувала президент Європейської комісії.

"Ми продовжуватимемо працювати пліч-о-пліч, щоб підтримувати Україну та зміцнювати оборонну позицію Європи", – додала фон дер Ляєн.

#patriot #єс #defence #фон_дер_ляєн
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