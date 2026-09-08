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ВАКС обрав ексголові наглядової ради Сенс Банку Гладишенку заставу 7 млн грн

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ВАКС обрав ексголові наглядової ради Сенс Банку Гладишенку заставу 7 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому голові наглядової ради державного Сенс Банку Миколі Гладишенку запобіжний захід у вигляді застави 7 млн грн, повідомив Центр протидії корупції в понеділок.

Гладишенко має внести заставу протягом п'яти днів, інакше прокурор може звернутися до суду з клопотанням про застосування більш суворого запобіжного заходу.

Суд також зобов'язав його не залишати Київ, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, утримуватися від спілкування з фігурантами кримінального провадження та не відвідувати приміщення Сенс Банку, Нацбанку та Державної служби фінансового моніторингу України.

Сторона обвинувачення просила застосувати до Гладишенка тримання під вартою з можливістю внесення застави 20 млн грн, посилаючись на його майновий стан.

За версією прокурора, Гладишенко з боку Сенс Банку контролював, щоб не виникало перешкод для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, та залучив до цього директорку департаменту фінансового моніторингу банку Людмилу Снігур.

Як повідомлялося, у межах операції НАБУ і САП "Форест Гамп" правоохоронці розслідують обставини внесення 150 млн грн застави за Галущенка. У матеріалах слідства фігурує Сенс Банк, через рахунки якого проводилася частина відповідних операцій.

2 вересня ВАКС обрав голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку запобіжний захід у вигляді застави 15 млн грн, а 4 вересня – директорці департаменту фінансового моніторингу банку Людмилі Снігур у вигляді застави 3 млн грн.

#вакс #сенс_банк #гладишенко #форест_гамп
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