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В Києві внаслідок російської атаки постраждали 25 осіб – КМВА

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В Києві внаслідок російської атаки постраждали 25 осіб – КМВА

Станом на 15:20 кількість постраждалих в Києві внаслідок російських ударів збільшилася до 25 осіб, повідомляє Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про 10 постраждалих і трьох загиблих.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі столиці сталося повторне влучання в складські будівлі. Вирує пожежа.

Крім того, в Солом'янському районі спалахнула пожежа в офісній будівлі через падіння уламків БПЛА.

Також зафіксовано влучання в складську будівлю із загорянням на даху у Голосіївському районі.

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