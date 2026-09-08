Україна вперше показала пускову установку ЗРК "Корал"

Україна розробила власний ЗРК для збиття балістики, його ракета має масу 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину, повідомив Мілітарний.

"Україна під час оборонної виставки MSPO у Польщі вперше показала пускову установку зенітних ракет "Корал". На зображенні, яке оприлюднив "Укроборонпром", показано запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra", – йдеться у повідомленні Мілітарного на сайті у вівторок.

Ракету позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Її планують використовувати у складі системи протиповітряної оборони. Як зауважує розробник, у виняткових випадках її також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей.

Ракета має масу 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Її система наведення поєднує інерціальну навігаційну систему, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення. Діаметр ракети становить 230/300 мм, довжина – 4,8 м. Розмах крил становить 835 мм, а розмах рулів – 685 мм. Для порівняння маса ракети PAC-3 у Петріотів – 316 кг та 24 кг бойової частини.

Зазначається, що роботи за проєктом "Корал" розпочалися ще у 2016 році. Тоді проєкт ракети фігурував у документах як складова зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

Публічно про "Корал" широко заговорили у 2021 році, коли ДККБ "Луч" представило повнорозмірний макет ракети на виставці "Зброя та Безпека-2021".