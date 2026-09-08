Національний звіт PISA про англійську мову очікується у 2027 році – керівниця відділу УЦОЯО Бичко

Національний звіт PISA (Programme for International Student Assessment – програма міжнародного оцінювання учнів) про використання англійської мови очікується наступного року, повідомила керівниця відділу аналітики Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Ганна Бичко.

"У 2027 році нас чекає національний звіт PISA з використання іноземної (англійської – ІФ-У) мови, а також два звіти ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку – ІФ-У), пов'язані теж з оцінюванням іноземних мов", – сказала Ганна Бичко під час презентації національних результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025 у вівторок у Києві.

За її словами, у наступному році також буде оприлюднено додатковий звіт ОЕСР "Навчання у цифровому світі", який не було розглянуто у поточному звіті, та тематичні мінізвіти за даними PISA-2025.

Бичко також зазначила, що у 2029 році Україна продовжить участь у дослідженні, наступний цикл якого стане точкою для оцінювання поступу покоління, що навчалося за програмами, підручниками та методичними матеріалами Нової української школи.

Вона наголосила, що презентований звіт PISA-2025 – це початок роботи з отриманими даними.

"Ми будемо далі робити поглиблені тематичні аналізи на своєму рівні та будемо перекладати добірки які буде робити ОЕСР. Й це від 2026 року і до 2029", – розповіла Бичко.

PISA – міжнародне дослідження якості освіти, започатковане 1997 року. Його координує ОЕСР. Дослідження оцінює рівень математичної, читацької та природничо‑наукової грамотності 15-річних підлітків у понад 80 країнах світу.