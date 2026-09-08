Ідентифіковано чотирьох бойовиків, які пограбували літнє подружжя і імітували його страту під час окупації Морозівки на Харківщині

Поліцейські за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ідентифікували чотирьох бойовиків, уроженців Луганської області, які під час окупації Морозівки викрали літнє подружжя, силою відібрали його майно та погрожували розстріляти, аби змусити підкоритися російському режиму.

"Чотирьом бойовикам заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також іншому порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України – у редакції 2022 року)... Підозрювані – уродженці Луганської області, військовослужбовці 202 стрілецького полку мобілізаційного резерву 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Російської Федерації", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними правоохоронців, у липні 2022 року бойовики приїхали на мікроавтобусі до будинку, де мешкало літнє подружжя, вдерлися до подвір'я та почали обшукувати домоволодіння. Вони відібрали у господарів комп'ютер та мобільний телефон, а потім примусили подружжя поїхати з ними, заявивши, що додому вони більше не повернуться. Місцевих мешканців доставили до будівлі селищної ради і почали залякувати утриманням у підвалі поліцейського відділку в Балаклії, де була облаштована катівня. Після цього бойовики вивезли потерпілих на околицю села, наказали вийти з машини та імітували їхній розстріл, вимагаючи підкоритися окупаційній владі.

Наразі підозрювані перебувають у розшуку.