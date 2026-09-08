Через удар ворога по офісу телеканалу "Ми – Україна" постраждали шість працівників

Російські окупанти вдарили по будівлі, в якій знаходиться офіс телеканалу "Ми – Україна", внаслідок удару постраждали шестеро співробітників, повідомляється в телеграм-каналі.

"Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в нюзрум. І саме там працювали люди в прямому ефірі… Їхні поранення легкі або середньої тяжкості, усім надали необхідну медичну допомогу", – розповів генеральний продюсер "Ми – Україна" Юрій Сугак.

Зазначається, що мовлення телеканалу наразі призупинене, однак команда планує відновити роботу протягом одного-двох днів.